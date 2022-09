Potter, 23 milioni di motivi per affidargli la svolta Chelsea

Graham Potter e il Chelsea, ci siamo. Era lui la prima scelta, fin da ieri, malgrado fossero stati accostati altri profili ai Blues. La nuova proprietà americana aveva deciso di sollevare Tuchel dall’incarico e ha scelto il 47enne recente assoluto protagonista sulla panchina del Brighton. Ci sono stati 23 milioni di euro, e quindi di motivi, per pagare la clausola in modo da liberarlo dal club che gli ha dato fama e risultati. Il faccia a faccia di ieri, con tanto di autorizzazione chiesta al Brighton, è stata l’anticamera della svolta. Alle spalle un mercato, quello del Chelsea, da oltre 300 milioni, sulla carta organizzato per Tuchel che in realtà non godeva più della fiducia necessaria per andare avanti. Lo scivolone di Zagabria, arrivata dopo qualche stop importante in Premier, ha rappresentato la spinta necessaria per procedere alla svolta. Per Potter un’occasione troppo ghiotta per dire no: soltanto qualche riflessione per il rispetto che si deve a un club (il Brighton) che aveva puntato su di lui, ottenendo in cambio risultati di prestigio. Ma ora ci sarà soltanto il Chelsea nel suo presente e nel suo futuro.

Foto: Sito Ufficiale Brighton