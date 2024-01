Hodgson su Phillips: “Potremmo prenderlo solo in prestito”

Kalvin Phillips è alla ricerca di minuti per poter sperare ancora nella convocazione di Gareth Soutghate per Euro 2024. Il centrocampista è fuori dai piani di Pep Guardiola e ha attirato l’interesse di diversi club inglesi, tra cui il Crystal Palace. “È un buon giocatore”, ha detto Roy Hodgson, tecnico del Crystal Palace, uno dei club interessati. “Se Kalvin Phillips fosse disponibile e fosse una possibilità per il club, spererei che non ci siano ancora una volta restrizioni finanziarie e che possiamo permettercelo. Se si parla del livello del giocatore, non credo che ci siano allenatori che lo rifiuterebbero. Per quanto mi riguarda, è solo un nome che circola. Tutto quello che sappiamo, come la maggior parte degli altri club, è che esiste la possibilità che il Manchester City lo venda o lo presti. Se lo vendessero a titolo definitivo, non saremmo in corsa. Se lo cederanno in prestito, mi piace pensare che forse potremmo provarci”

Foto: Instagram City