Potenza, multa di 3mila euro e inibizione per Caiata

Stangata per il Potenza da parte del Giudice Sportivo di Serie C dopo la 34a giornata di campionato contro il Monopoli. Il club pugliese è stato, infatti, multato di 3mila euro “perché persone ammesse in tribuna dalla società rivolgevano durante la gara e al termine della stessa reiterate frasi offensive verso un assistente arbitrale. I medesimi lanciavano sul terreno di gioco due bottiglie d’acqua semipiene senza conseguenze”. Oltre a questo il presidente del Potenza Salvatore Caiata inibito fino a 5 maggio “per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara”.