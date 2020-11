Potenza, bel gesto a Palermo: chiede scopa e paletta per pulire lo spogliatoio

Bel gesto quello del Potenza al triplice fischio della gara persa 1-0 contro il Palermo. Infatti i lucani, prima di lasciare il Barbera, hanno chiesto scopa e paletta. Vi chiederete perché? Per ripulire lo spogliatoio e lasciarlo come lo avevano trovato. Un gesto di sportività e solidarietà in un momento complicato per tutti che ha sorpreso i rosanero che hanno ringraziato sui social. “#NoiSiamoPotenza non è solo uno slogan, ma un modus operandi. Gli spazi, i luoghi che noi utilizziamo sono la nostra casa: per questo motivo, infatti, tali ambienti devono essere lasciati nello stesso modo in cui sono stati trovati. E’ per noi una consuetudine quella di lasciare pulito, senza distinzione di stadio o città. Neppure il risultato ci condiziona. Grazie a voi per l’accoglienza”, questo il commento dei lucani che hanno lasciato scritto alla porta dello spogliatoio.

Foto: twitter Palermo | screen Instagram uff Palermo