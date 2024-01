Postecoglu: “Sarr non vuol perdere la Coppa d’Africa. Gli infortuni non influenzeranno il mercato”

Il tecnico del Tottenham, Ange Postecoglou ha commentato ai microfoni della BBC il successo contro il Bournemouth: “Ogni settimana è impegnativa in Premier League e il Bournemouth è una squadra in forma. Qualche settimana fa abbiamo affrontato l’Everton in uno scenario simile. Siamo rimasti delusi dalla partita del Brighton e volevamo dare una risposta. Non sono sicuro, per diversi motivi i ragazzi erano sconvolti. Pape Sarr non vuole perdere la possibilità di giocare per la nazionale e Alejo Veliz soffriva molto ma voleva continuare a giocare. Gli infortuni influenzeranno il mercato? Niente affatto: ogni finestra offre l’opportunità di rafforzarsi e migliorare ma non ha nulla a che vedere con la situazione degli infortuni”.

Foto: Instagram Tottenham