Postecoglu: “Non c’è dubbio, abbiamo una talpa all’interno del club”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Tottenham, Ange Postecoglu, ha così parlato dopo la diffusione della notizia di Odobert contro l’Eintracht: “Non c’è dubbio che abbiamo una talpa all’interno del club. Qualcuno continua a far trapelare informazioni e succede da tutto l’anno. È iniziato l’anno scorso. Pensavamo di aver risolto il problema alla radice, ma le informazioni continuano a uscire in momenti diversi”.

Foto: Instagram Tottenham