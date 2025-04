Postecoglu: “L’Europa League è un’opportunità enorme, grande stimolo per il futuro”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Chelsea, il tecnico del Tottenham, Ange Postecoglu, ha così parlato della possibilità di vincere l’Europa League per confermarsi in Europa nella prossima stagione: “L’ Europa League è un’opportunità enorme. Siamo una delle otto squadre ancora in competizione. Se riesci a superare quello che abbiamo passato quest’anno e a venirne fuori con successo, sarà un grande stimolo per il futuro”.

Foto: Twitter Tottenham