Postecoglu dopo la vittoria sullo United: “Sono sicuro che molti speravano in un incidente”

“A tutti piace vedere un incidente imminente. Sono sicuro che c’erano molte persone che speravano in quello scenario. So quanto duramente hanno lavorato questi giocatori. Il nostro allenamento è migliorato e sono fiducioso che avremmo fatto una buona prestazione. L’obiettivo resta vincere le partite. Nel frattempo, stiamo facendo le cose a modo nostro, stiamo cercando modi per migliorare, ma non saremo gli unici. Ci saranno altri che entreranno nel mio mondo nel prossimo periodo e la gente vedrà che non è solo una riflessione delle persone coinvolte, ma delle circostanze che ti sono capitate. C’è luce alla fine del tunnel? Chi lo sa? Noi sentiamo, e io personalmente sento, che c’è una grande opportunità nella parte finale dell’anno”.

Foto: twitter tottenham