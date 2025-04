Postecoglu: “Buona parte dei tifosi del Tottenham ha perso fiducia e speranza”

È un duro periodo in casa Tottenham. E il tecnico, Ange Postecoglu, lo ha sottolineato:”Non c’è dubbio che probabilmente una buona parte dei tifosi del Tottenham abbia perso un po’ di fiducia e speranza in ciò che stiamo facendo. Sono stati incoraggiati da ciò che hanno visto lo scorso anno, ma questo sicuramente non si è manifestato quest’anno”, ha ammesso con morale atterrito. “Io sono ancora molto ottimista e convinto del valore della squadra che abbiamo. Penso che ci sarà una crescita enorme in loro una volta che riusciremo a superare questo periodo. Superare i momenti difficili può essere un potente collante per le persone”.

Foto: Twitter Tottenham