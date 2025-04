Postecoglu: “Bodo in semifinale con merito. Non sottovalutiamo nessuno”

30/04/2025 | 22:30:24

Il tecnico del Tottenham, Postecoglu, ha parlato alla vigilia della gara contro il Bodo-Glimt.

Queste le sue parole: “Il Bodo è arrivato a questo punto per merito. Sono qui perché sono una buona squadra di calcio. Non importa da dove vieni: io vengo dall’altra parte del mondo, dove il calcio è il quarto sport, quindi non sottovaluto nessuno.

Se dite che loro sono un piccolo club e noi siamo un grande club, non importa. Noi siamo due club in semifinale di una competizione europea e loro si sono guadagnati il diritto di esserci. Hanno fatto molto bene per arrivare fin qui e li tratteremo con il rispetto che meritano. Allo stesso tempo, dobbiamo assicurarci di scendere in campo e dare il massimo”.

Il 59enne afferma inoltre che il successo del Tottenham in Europa è stato “sminuito” da alcune persone, per enfatizzare i pessimi risultati in campionato: “Viviamo in un mondo parallelo, in cui percepisco che persone stanno quasi cercando di sminuire questo risultato, sotto certi aspetti. Indipendentemente da come sia andata questa stagione, abbiamo generazioni di tifosi che desiderano questo più di ogni altra cosa: condividere con le persone che amano un momento speciale sostenendo la loro squadra di calcio”.

Foto: sito Tottenham