Postecoglou torna in Premier, la carriera dell’eroe di San Mames

09/09/2025 | 16:15:15

Ange Postecoglou torna in Premier League dopo l’ultima esperienza al Tottenham. Lo farà nelle vesti di tecnico del Nottingham Forest, subentrando allo “scontento” Nuno Espirito Santo. Nel corso della sua carriera, l’allenatore greco ha mosso i suoi primi passi nel mondo della gestione tecnica con il South Melbourne fino ad arrivare alla più recente avventura agli Spurs. Nel mentre, ha guidato la nazionale australiana e il Celtic fino al 6 giugno 2023, data in cui la società rivela che il nativo di Atene avrebbe lasciato il club scozzese per accasarsi a Londra. Il primo anno al Tottenham si conclude con un 5° posto, mentre il secondo vede il club del borgo di Haringey sprofondare alla 17ª posizione (a causa del focus sull’Europa) in Premier League. Nello stesso anno, però, riesce a conquistare un trofeo continentale dopo oltre 40 anni, sconfiggendo a San Mames il Manchester United. Ora, per Postecoglou si aprono le porte dell’ambizioso Forest. Un’occasione d’oro per continuare a lasciare il segno.

Foto: X Tottenham