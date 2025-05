Postecoglou: “Spero di poter trattenere Romero. Non ce ne sono difensori come lui”

27/05/2025 | 22:03:56

Ange Postecoglou, allenatore del Tottenham, ha parlato o ha fatto presente nelle ultime interviste rilasciate: “È fondamentale trattenere Romero. Avete visto come si è comportato in queste ultime settimane e, a dire il vero, non è al top della forma per un problema all’alluce. Ma avete visto: è un campione del mondo, un vincente. Lo avete visto in tutte le partite importanti che abbiamo giocato; i ragazzi hanno molto rispetto per lui e trasmette loro più sicurezza” Dobbiamo assicurarci che giocatori come lui restino, visto che faremo la Champions League. Se dovesse andare via, con chi lo sostituiremmo? Non ce ne sono molti come lui. Sarà molto importante per il club cercare di trattenerlo, e farlo a lungo termine”.

Foto: Instagram Romero