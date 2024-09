Postecoglou: “Ogni partita è un’opportunità per noi di imboccare la strada del successo”

Alla vigilia del match di Carabao Cup contro il Coventry City, l’allenatore del Tottenham, Ange Postecoglou, ha parlato in conferenza stampa: “Ogni partita è un’opportunità per noi di imboccare la strada del successo. Ovviamente nelle competizioni di coppa c’è una tempistica precisa per progredire e il nostro obiettivo è vincere. Quindi ragazzi come quei tre che hai menzionato, Wilson che non ha giocato molto finora”.

Foto: Instagram Tottenham