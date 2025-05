Postecoglou: “Il club mi aveva chiesto di portare trofei a casa. Domani abbiamo una grande chance”

20/05/2025 | 21:19:40

Ange Postecoglou, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League contro il Manchester City.

Queste le sue parole: “È difficile contestualizzare le sfide degli ultimi due anni. Dal mio punto di vista, sono arato al club con obiettivi abbastanza chiari, ho fatto tutto il possibile per attenermi a quel processo, portando il club in una posizione in cui potesse competere per i trofei e, allo stesso tempo, ringiovanire la rosa e cambiare lo stile di gioco. È stato un compito importante, con molte sfide lungo il cammino. Con una partita così importante domani, c’è l’opportunità di realizzare almeno l’obiettivo principale che mi era stato assegnato: portare trofei al club”.

Foto: sito Tottenham