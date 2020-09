Post Psg-Marsiglia: continua lo scambio di tweet tra Neymar e Gonzalez

Continuano – eccome – gli strascichi del post Psg-Marsiglia. Detto del tweet notturno di Neymar dove l’attaccante apostrofava come razzista il difensore dei marsigliesi Alvaro Gonzalez. La risposta dello spagnolo non si è lasciata attendere ed è arrivata sempre via social network: “Non c’è posto per il razzismo. Carriera pulita e con molti compagni e amici intorno – scrive Gonzalez -. A volte devi imparare a prendere e portare a casa”. Questa la contro risposta del brasiliano: “Non sei nemmeno uomo da assumerti le responsabilità dei tuoi errori. Perdere fa parte dello sport. Ma insultare e portare razzismo no, non sono d’accordo. Non ti rispetto! Non hai carattere! Sii uomo! Razzista!”.

No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM💙 Gracias familia⚪️Ⓜ️🙌🏼 pic.twitter.com/4DuUT1PT0x — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 13, 2020

Foto: Twitter Psg