Possanzini: “Raccogliamo l’eredità del passato per continuare a crescere”

25/06/2026 | 14:59:45

Possanzini ha tenuto la sua prima conferenza stampa al Sudtirol: “Ringrazio tutti per la fiducia. La trattativa è stata molto rapida, da subito ho capito quale fosse l’idea qui. Sono arrivato con molto entusiasmo”. Sulla squadra che verrà: “L’idea è quella di cambiare delle cose, senza però stravolgere il lavoro ottimo fatto prima. Vogliamo ringiovanire e dare una proposta di calcio differente. Io cerco di dominare le partite, mi piacerebbe che la squadra avesse il controllo il più possibile per i 90′”. Sulla Serie B in generale: “Da quando ci giocavo c’è più studio e molti più strumenti. Prima si cercava la giocata del singolo, adesso l’organizzazione e la conoscenza sono migliorate”. Sul suo capitolo a Mantova: “Gli errori sono fondamentali per crescere, magari a volte per seguire il mio credo di gioco ho sacrificato delle cose. Ora ho imparato molto da questo e in generale dai 6 mesi a casa”. L’obiettivo chiaro per la squadra è quello di salvarsi: “Vorrei diventasse una conseguenza naturale del lavoro. Voglio una squadra coraggiosa e aggressiva”.

Foto: X Sudtirol