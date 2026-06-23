Possanzini nuovo allenatore del Südtirol: manca solo l’annuncio

23/06/2026 | 14:01:49

Davide Possanzini si avvia a diventare il nuovo allenatore del Südtirol, confermando quando era stato svelato da Luca Cilli lo scorso 18 giugno. A quei tempi c’era in lizza anche Gorgone per la panchina, ma Possanzini era presente in lista con forza. Adesso ha scavalcato Gorgone, precisa scelta del Direttore Sportivo Lovisa: sarà lui il tecnico del Südtirol dopo l’esperienza con Fabrizio Castori.

Foto: X Brescia