Possanzini: “Ho avuto diversi contatti con De Laurentiis, ma mai parlato del Napoli”

Davide Possanzini, allenatore del Mantova, ha parlato a Telecapri di aver avuto un contatto con il presidente Aurelio De Laurentiis a inizio anno, spiegando però di non aver parlato del Napoli.

Queste le sue parole: “”Non ho problemi a dirlo: ho sentito De Laurentiis. Si era complimentato per come stava andando la stagione. Lo avevo già sentito durante l’anno, ma non abbiamo mai parlato di Napoli. È logico che mi rende orgoglioso aver ricevuto un attestato di stima da un presidente così. Venire a giocare qui contro il Napoli è stata una bella esperienza, dobbiamo farne tesoro”.

Foto: twitter Mantova