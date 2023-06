Posch: “Mi trovo bene a Bologna con Thiago Motta”

Parla del suo futuro, Stefan Posch, dal campo di allenamento dell’Austria. Le dichiarazioni del difensore centrale 26nne messosi in mostra col Bologna in questa stagione sono state raccolte dai media locali, tra cui la testata 90minuten. Si è soffermato sul suo futuro e su un potenziale interesse della Roma: “Sarebbe interessante ma non credo che sia ancora il caso di parlarne. Finché non c’è niente di concreto, nulla di cui preoccuparsi. Come sempre nel calcio: ho un contratto, ma non puoi mai dire quanto rimani. Comunque mi trovo bene dove sono e con il mio allenatore. Sono sempre titolare e abbiamo ottenuto buoni risultati. Di sicuro c’é un solo obiettivo: voglio continuare a giocare in nazionale”.

Foto: Instagram ufficiale