Posch può lasciare Como: conferme sul gradimento Torino

16/01/2026 | 10:25:51

Stefan Posch può lasciare il Como per avere maggiore visibilità. E ci sono conferme totali: anche il Torino si è messo in fila, come anticipato nella giornata di ieri da Gianluigi Longari. I contatti sono andati avanti, i granata si sono inseriti nelle ultime 24 ore e sperano di anticipare una concorrenza che comunque c’è. Prima del Torino ci avevano pensato un paio di club tedeschi, ora si tratta di giocare di anticipo per assicurarsi un terzino destro in grado di coprire altri ruoli in difesa.

Foto: sito Como