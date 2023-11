Posch: “Non rimarrò a vita a Bologna, ho voglia di fare cose più grandi”

Direttamente dal ritiro della Nazionale austriaca, il difensore del Bologna, Stefan Posch, ha parlato così del suo arrivo ad alti livelli e dell’esplosione con la maglia rossoblù: “Ho lottato per il posto attraverso buone prestazioni. Non sono mai stato un intraprendente, non sono passato da zero a cento, è andata lentamente ma costantemente in salita. Non chiuderò la mia carriera a Bologna, ho voglia di fare cose più grandi”.

Foto: Twitter Bologna