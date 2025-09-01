Posch: “Felice di essere al Como, mi hanno illustrato un progetto ambizioso”

01/09/2025 | 20:19:35

Posch è un nuovo giocatore del Como, le prime parole del giocatore al sito ufficiale dei lombardi: “Sono davvero felice di entrare a far parte di un club ambizioso come il Como. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, conoscere i miei nuovi compagni, lavorare con lo staff e scendere in campo davanti a tifosi straordinari, in uno stadio così affascinante. Ho già parlato con l’allenatore, che mi ha illustrato il progetto del club: è davvero entusiasmante. C’è una squadra giovane, affamata e con tanta voglia di crescere. Sono pronto a dare il massimo!”

FOTO: Sito Como