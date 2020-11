Portu: “Non ci poniamo limiti, vogliamo vincere qualcosa”

Il centrocampista della Real Sociedad, Cristian Portugués Manzanera, meglio noto come Portu, ha parlato ai microfoni di DAZN: “Stiamo attraversando un buon momento, e siamo al primo posto in classifica. Non potevamo iniziare meglio. Il merito è del gruppo ma anche della stagione scorsa, è stata molto strana ma ci ha aiutato a diventare più forti. Stare nello spogliatoio è come stare in famiglia, siamo tutti uniti, l’ho sempre detto. Questo è un gruppo forte. Mi alleno sempre al massimo, non esistono modi migliori per aiutare la squadra, ovviamente quando segni è ancora meglio. Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi della scorsa stagione, sapevamo che sarebbe stata ancora più difficile. Vogliamo vincere qualcosa, ma soprattutto non ci poniamo limiti.”

Foto. twitter personale Portu