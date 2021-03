PORTU, IL FOLLETTO CHE HA BLOCCATO IL REAL MADRID

Ci sono tanti giocatori che seppur avendo il talento per giocare ad alti livelli non riescono mai ad arrivarci e rimangono impantanati nelle categorie inferiori. Sfortuna, scelte sbagliate, infortuni, il calcio è pieno di queste storie. Anche quella di Portu fino a qualche anno fa sarebbe potuta rientrare fra queste. E invece stiamo parlando di un ragazzo che appena ieri con il suo gol ha bloccato il Real Madrid costringendolo ad un pareggio agguantato solo in extremis.

Cristian Portugués Manzanera, in arte Portu, cresce nel settore giovanile del Club Deportivo Beniel per poi passare a 16 anni alla cantera del Valencia. Sei anni tra squadre giovanili e squadra b e un esordio in prima squadra il 27 febbraio 2014, in un match di Europa League contro la Dinamo Kiev. Nel luglio 2014 viene acquistato dal Albacete società di Segunda División spagnola dove inizia a mettere a referto le sue prime reti da professionista. Dopo anni di gavetta, trova la svolta nel 2016 firmando per il Girona. Alla sua prima stagione con la società bianco-rossa, realizza 8 reti e 8 assist in 41 partite di campionato, venendo promosso a fine campionato in Primera División. Nella sua prima stagione nella massima serie spagnola realizza 11 reti in 37 incontri, che gli valgono il rinnovo di contratto. Nel 2019 viene acquistato dalla Real Sociedad, con cui firma un contratto fino al giugno 2024. Il 29 settembre successivo, sigla la sua prima rete con la società basca nella sconfitta esterna per 3-2 contro il Siviglia. Il 3 novembre successivo, sigla una doppietta decisiva con la maglia della Real Sociedad nella vittoria per 2-1 in trasferta contro il Granada.

Fisicamente trattasi del classico folletto spagnolo. Nonostante una disputa sull’altezza (chi lo dà 1,68 e chi 1,78) rimane un giocatore rapido, agile, tecnico e soprattutto versatile. E’ una mezza punta, ma si adatta a giocare da seconda punta, da esterno destro sia di attacco a tre che di centrocampo a quattro e contro il Real ha pure fatto l’interno destro di centrocampo, la mezzala insomma.

Portu è un giocatore si bello da vedere, gran dribbling (contro il Real letteralmente incontenibile), ma anche bravo negli inserimenti. Freddo sotto porta , ma non eccessivamente individualista e col piede adatto sia per buoni passaggi che per i cross.

