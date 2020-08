Dal Portogallo: filo diretto Xavi-David Silva. La Lazio aspetta

Filo diretto spagnolo tra David Silva e Xavi. A darne particolare rilievo l’edizione portoghese di A Bola. Il club qatariota dell’Al Sadd, squadra allenata da Xavi, è decisa ad affondare il colpo per il numero 21 del Manchester City. David Silva, che affronterà il Lione alle tra poco, alle ore 21 in Champions League, ha più volte ribadito di voler restare in Europa. L’Al Sadd avrebbe fatto un’offerta economicamente più alta di quella fatta dalla Lazio. Ora la palla passa al connazionale Xavi chiamato a “mediare” questa eventuale trattativa col centrocampista di Arguineguín.

Foto: Sito Premier League