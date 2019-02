In Portogallo insistono e sono sicuri: nelle prossime ore Nani lascerà lo Sporting per volare negli Stati Uniti per firmare con l’Orlando City. Secondo quanto riferisce A Bola, l’ex Lazio e Valencia ha già deciso e l’accordo con il club nordamericano è a un passo. Presto il 32enne lusitano campione d’Europa nel 2016 approderà in Major League Soccer.

Foto: Renascencapt