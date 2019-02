In Portogallo sicuri: lo United avanza per Bruno Fernandes

Dopo i rumors dei giorni scorsi, giungono nuove indiscrezioni in merito al futuro di Bruno Fernandes. Per il fantasista portoghese, secondo quanto titola l’autorevole quotidiano lusitano A Bola oggi in prima pagina, avanza il Manchester United. La dirigenza dei Red Devils ha puntato i propri fari sul classe 1994 ex Sampdoria attualmente in forza allo Sporting Clube de Portugal. Primi contatti in corso per la prossima estate, tenendo sempre in considerazione che il 24enne è vincolato da un contratto fino al 2023 e da una clausola rescissoria da 100 milioni.

Foto: maisfuteboliol