Portogallo, Ronaldo non giocherà contro la Croazia

Portogallo-Croazia, sfida che inizierà tra pochi istanti, non vedrà la partecipazione di Cristiano Ronaldo. La notizia era già nell’aria, adesso è ufficiale: il ct portoghese Fernando Santos ha scelto di tenere a riposo l’attaccante della Juventus, già in forte dubbio per un’infezione ad un dito del piede destro.

Foto: Twitter personale