È un Cristiano Ronaldo molto nervoso quello visto in Porogallo-Irlanda, sfida attualmente sullo 0-1 a un quarto d’ora dal termine. La gara, valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar 2022, ha visto l’ormai ex attaccante della Juventus prima tirare uno schiaffo a un avversario, il difensore Dara O’Shea, e poi sbagliare un calcio di rigore.