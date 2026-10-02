Portogallo-Ronaldo: la Federazione vuole ricucire il rapporto e dare un degno finale di carriera a CR7

02/10/2026 | 16:56:23

Nonostante le tre vittorie in altrettante partite in Nations League, l’umore del tifo portoghese è inevitabilmente condizionato dalla querelle legata a Cristiano Ronaldo. Come sappiamo, il giocatore dell’Al Nassr ha lasciato il ritiro dei lusitani a seguito di divergenze con il CT Jorge Jesus e ha detto, tramite i propri social, di raccontare tutta la verità a tempo debito. Lo stesso ha fatto l’ex allenatore proprio di CR7 in Arabia che, in conferenza stampa, ha detto che spiegherà i fatti a partire da domenica, dopo l’ultima partita contro la Norvegia. Intanto, MARCA ha rivelato che la Federazione portoghese è a lavoro per ricucire il rapporto con il loro capitano, miglior cannoniere e recordman di presenze. Nessuno, nei piani alti del calcio lusitano, vuole che l’addio di Ronaldo in Nazionale venga macchiato per sempre e così, se il cinque volte Pallone d’Oro dovesse accettare l’incontro nella prossima settimana, ci potrebbero essere dei margini per una riconciliazione.

Foto: Instagram Ronaldo