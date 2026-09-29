Portogallo: Ronaldo assente all’allenamento a causa della mancanza di attrezzature soddisfacenti

29/09/2026 | 20:28:55

In Portogallo tiene banco un piccolo caso legato a Cristiano Ronaldo. Il capitano dei lusitani è rimasto in panchina per tutta la durata della partita nella vittoria esterna in Norvegia, andando diretto nello spogliatoio al fischio finale dell’arbitro. Il CT Jorge Jesus ha detto che si trattava di una scelta vincolata all’andamento della gara e che, molto probabilmente, l’attaccante dell’Al Nassr sarebbe partito titolare nella terza sfida di Nations League contro la Danimarca. Nella fase di avvicinamento a quest’ultima partita, però, Cristiano Ronaldo non si è allenato con i compagni di squadra, insieme a Joao Felix e Francisco Conceiçao. Il motivo, come comunicato dalla Federazione portoghese, non è di natura fisica, bensì legato alla mancanza di attrezzature idonee nella palestra dello stadio di Malmo, fondamentali per l’allenamento del 41enne. Così, l’ex Juventus è rimasto nell’hotel della squadra, svolgendo una preparazione ad hoc.

Foto: Instagram Ronaldo