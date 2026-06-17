Portogallo-Rep. Dem. Congo, le formazioni ufficiali
17/06/2026 | 18:13:23
Alle 19, esordio del Portogallo ai Mondiali contro la Repubblica Democratica del Congo.
Queste le formazioni ufficiali:
PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Renato Veiga, Araujo, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. Ct. Martinez
REP. DEM. CONGO (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bakambu, Wissa. Ct. Desabre
Foto: X Portogallo