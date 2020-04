Portogallo, Proença: “Essenziale terminare le leghe nazionali”

Pedro Proença, ex-arbitro e presidente della Primeira Liga portoghese, ha rilasciato una lunga intervista a Publico, quotidiano lustiano, in cui ha parlato della possibilità di riprendere la stagione: “La Federcalcio è dipendente dagli organi governativi e dagli stessi organismi internazionali. Tuttavia, è essenziale che le leghe nazionali finiscano le stagioni sportive, per fare in modo che la fine della stagione in corso sia il più normale possibile.” Ha poi aggiunto: “Esistono strumenti che il Governo può mettere a disposizione delle società per far riprendere il campionato. Riduzione degli stipendi? Stiamo creando le condizioni per prevenire contrasti.”