Portogallo, Pepe positivo al Covid. Al suo posto convocato Djalo

Il Portogallo dovrà fare a meno di Pepe per i playoff qualificazione ai Mondiali 2022. Il difensore del Porto è risultato positivo al Covid e quindi non potrà essere disponibile per la gara contro la Turchia di giovedì 24 marzo. Al suo posto il ct Fernando Santos ha convocato Tiago Djalo del Lille. Si tratta della seconda defezione in casa lusitana dopo l’infortunio di Ruben Neves e la convocazione di Vitinha al suo posto.

Foto: Twitter Porto