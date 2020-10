Portogallo, pari spettacolo in Sporting-Porto. Finisce 2-2

In Portogallo si è registrato il 2-2 spettacolare tra Sporting CP e Porto. I padroni di casa con Santos si sono portati in vantaggio, poi hanno subito il ritorno degli ospiti con la rimonta firmata da Uribe e Corona. In piena zona Cesarini, all’87’, Vietto ha siglato il 2-2 finale.