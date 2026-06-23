Portogallo, manita all’Uzbekistan di Cannavaro: doppietta CR7, gioia anche per Leao

23/06/2026 | 21:00:43

Il Portogallo e Cristiano Ronaldo rispondono alle critiche dopo l’1-1 contro il Congo. Arriva la bella vittoria contro Uzbekistan, con tanto di record per CR7. Un 5-0 che non lascia spazio a dubbi. Brutta batosta per la compagine di Cannavaro che saluta la coppa del Mondo.

Ronaldo ha voglia e si vede, al 6′ subito gol, cross di Cancelo palla in mezzo, destro al volo per il vantaggio lusitano e record di gol in 6 mondiali per CR7. Al 17′ arriva il raddoppio, bellissima punizione di Nuno Mendes, palla in rete. L’Uzbekistan ha la reazione, trova anche un bel gol, ma viene annullato per un fallo. Al 39′ arriva anche il tris, azione di contropiede, palla per l’ex Juve che con un piazzato di destro trova l’angolino per la doppietta personale.

Nella ripresa accademia dei portoghesi, Ronaldo vuole la tripletta, arriva il poker con un autogol di Nematov. Il poker all’87’ lo segna Leao, che trova gioia dopo mesi difficili. Finisce con un bel 5-0 del Portogallo che sale a quota 4 in classifica e si rasserena dopo la gara d’esordio.

Foto: Instagram Euro 2024