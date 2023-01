Portogallo, le aperture dei quotidiani sportivi: “Assalto finale per Enzo Fernandez”

Le aperture dei quotidiani sportivi portoghesi dedicano ampio spazio ad Enzo Fernandez, centrocampista argentino del Benfica tanto chiacchierato in sede di calciomercato. Il ventiduenne, reduce da un ottimo Campionato Mondiale, è finito nel mirino del Chelsea che sarebbe disposto ad effettuare l’assalto finale (come scrive Record) affinché il club lusitano lasci andare il classe 2001 ex River Plate. Sono ore calde per il futuro del calciatore.