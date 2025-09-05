Portogallo, la prima dopo la tragedia Diogo Jota. Il CT Martinez: “Saremo 23+1”

06/09/2025 | 00:16:12

Il Portogallo domani scende in campo per la prima volta dopo la vittoria della Nations League, ma soprattutto dopo la tragedia che lo scorso luglio ha visto coinvolto Diogo Jota, morto insieme al fratello in un terribile incidente d’auto.

Il tecnico Martinez ha così parlato: “È stato un incontro emotivo, difficile, ma anche molto bello. Ora abbiamo la responsabilità di lottare per il popolo portoghese, ma anche per Diogo, e questo rappresenta una forza speciale, saremo sempre 23+1”

Foto: X Portogallo