Portogallo, Jovane Cabral guida lo Sporting: 3-1 al Belenenses

Terza vittoria consecutiva per lo Sporting Lisbona, che espugna il campo del Belenenses per 3-1. Protagonista e assoluto della gara, Jovane Cabral, classe 1998 che ha segnato una doppietta. Di Coates l’altra rete del club biancoverde, mentre i padroni di casa erano passati in vantaggio con Lica. Il ragazzo di Capo Verde è andato a segno per la terza gara consecutiva. Lo Sporting, quindi, sale al terzo posto.

Foto: A Bola