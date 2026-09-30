Portogallo, Jesus: “Nessuno può cambiare il mio modo di pensare come allenatore, né Ronaldo né un presidente”

30/09/2026 | 18:10:26

Jorge Jesus, CT del Portogallo, continua a rispondere alle tantissime domande su Cristiano Ronaldo piovute in conferenza stampa: “Sono l’allenatore, e questo sembra causare molta confusione per voi. Sono l’allenatore, e lui è un giocatore. Non doveva partire titolare. Lo avrei messo in panchina, e se avessi avuto bisogno di 30 minuti da lui, sarebbe entrato e avrebbe giocato. Se non ne avessi avuto bisogno, non avrebbe giocato. Ho visto la partita a modo mio, ed è per questo che non è entrato. Non esiste un Cristiano, né nessun altro giocatore al mondo, che possa cambiare il mio modo di pensare come allenatore. Mai. Né io, né nessun altro nel calcio. Nemmeno un presidente. Mai. Zero”.

Foto: Instagram Portugal