Portogallo, Jesus: “Ho detto a Ronaldo che non avrebbe giocato né contro la Norvegia né contro la Danimarca”

30/09/2026 | 18:01:21

Jorge Jesus getta acqua sul fuoco in merito al malcontento di Cristiano Ronaldo per aver trascorso l’intera partita contro la Norvegia in panchina. Il CT ha parlato in conferenza stampa: “Voi (media, ndr), per così dire, mi avete costretto a parlare con Cristiano di un problema che non esisteva in primo luogo. Perché continuate a parlarne così tanto in Portogallo, e onestamente, non capisco cosa stia succedendo. Non c’era niente da discutere. E di cosa abbiamo parlato è esattamente quello che ha detto lui il primo giorno durante la nostra conferenza stampa. Mi ha detto: ‘Decidi tu. Se vuoi che giochi, giocherò. Se non vuoi che giochi, non giocherò. Se vuoi che vada in tribuna, andrò in tribuna.’ È esattamente quello che è successo tra noi. Ho detto a Cristiano che non avrebbe giocato né contro la Norvegia, né contro la Danimarca. Perché ho lavorato con Cris per un anno e non sono arrivato in nazionale solo tre mesi fa per scoprirlo all’improvviso. Conosco perfettamente il suo stato fisico. Lo sapevo già in Arabia Saudita, quando c’erano partite ogni tre giorni, che Cris giocava raramente in quelle condizioni. Inoltre, Cris non si allena mai il primo o il secondo giorno dopo una partita. Mai. Ne ho parlato con lui”.

Foto: Instagram Ronaldo