Portogallo-Italia Under 21 è 2-1 all’intervallo. Doppietta di Dany Mota, Pobega accorcia le distanze

La gara tra Portogallo e Italia, valida per i quarti di finale degli Europei Under 21, è ferma sul punteggio di 2-1 per i lusitani all’intervallo.

Apre i giochi una bella doppietta di Dany Mota, capace di superare Carnesecchi con una splendida rovesciata al 7′ e poi al 31′ con un tiro potente. Serata eccezionale fin qui per il giocatore del Monza. Tommaso Pobega accorcia le distanze al 45′ e riaccende le speranze dell’undici di Nicolato, che nel secondo tempo dovrà completare la rimonta per rimettere in equilibrio il passaggio del turno.

Foto: Twitter Uefa Euro U21