Portogallo-Italia U19, le formazioni ufficiali

Alle ore 21:00 si gioca l’ultimo atto dell’Europeo Under 19, con l’Italia di Bollini contro il Portogallo. Un solo cambio negli azzurrini rispetto alla semifinale, con il rientrante Ndour che costringe in panchina, almeno inizialmente, Pisilli nonostante il gol segnato da quest’ultimo proprio in semifinale contro la Spagna. Parte dalla panchina anche Lipani, match winner dell’ultimo match, che però l’aveva risolta entrando in campo al 70′. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

Portogallo (4-3-3): G. Ribeiro; Esteves, A. Ribeiro, Bras, Marques; Justo, N. Felix, Sa; H. Felix, R. Ribeiro, Borges.

Allenatore: Joaquim Milheiro.

Italia (4-3-3): Mastrantonio; Missori, A. Dellavalle, L. Dellavalle, Regonesi; Hasa, Faticanti, Ndour; Kayode, Esposito, Vignato.

Allenatore: Alberto Bollini.

