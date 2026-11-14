Portogallo, inizia l’era senza Cristiano Ronaldo: Bernardo Silva sarà il nuovo capitano

14/11/2026 | 11:49:49

Dopo 23 anni si apre un nuovo capitolo per la Nazionale portoghese. Per la prima volta dal 2003, il Portogallo scenderà in campo senza Cristiano Ronaldo, che la scorsa settimana ha annunciato l’addio alla selezione. La sfida contro la Danimarca, in programma oggi a Braga per la Nations League, segnerà quindi l’inizio di una nuova fase per la squadra guidata da Jorge Jesus. A raccogliere l’eredità della fascia di capitano sarà Bernardo Silva, chiamato a diventare uno dei punti di riferimento dello spogliatoio. Il centrocampista ha parlato alla vigilia della partita, riconoscendo il peso dell’assenza di CR7: “È un momento triste. Cristiano è stato in Nazionale per 23 anni, io sono qui da 12 e conosco la selezione soltanto con lui. Sarà un capitolo diverso per tutti noi”. Il nuovo capitano ha poi sottolineato l’importanza del gruppo nel gestire questa transizione: “Il lavoro di un capitano non è mai quello di una sola persona, ma di un gruppo, soprattutto dei giocatori più esperti”. Bernardo Silva ha definito un grande onore indossare la fascia, assicurando che farà il possibile per aiutare i compagni più giovani a mantenere la cultura del lavoro e la mentalità vincente. Il Portogallo renderà omaggio a Ronaldo prima del fischio d’inizio, per celebrare una carriera che ha segnato la storia della selezione. Il fuoriclasse portoghese lascia infatti un bilancio straordinario: 234 presenze e 146 gol, numeri che lo rendono il miglior marcatore di sempre della Nazionale. Adesso toccherà a Bernardo Silva e agli altri leader aprire un nuovo ciclo.

foto: instagram Portogallo