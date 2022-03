Portogallo, infortunio per Ruben Neves. Al suo posto convocato Vitinha

Il calciatore in forza al Wolverhampton Ruben Neves non farà parte della lista di giocatori portoghesi che prenderanno parte ai playoff validi per ottenere l’accesso ai prossimi mondiali, contro Turchia e la vincente della gara fra Macedonia del Nord e Italia. Al suo posto il commissario tecnico Fernando Santos ha scelto di chiamare il centrocampista del Porto Vitinha, inizialmente convocato con l’Under21.

Questo il comunicato pubblicato sul sito della federazione portoghese: “Vitinha è stato convocato questa domenica dal Ct della Nazionale Fernando Santos e inizierà, lunedì, a Cidade do Futebol, la preparazione per gli spareggi di accesso ai Mondiali del Qatar. Il centrocampista dell’FC Porto sostituisce Rúben Neves, infortunato nell’ultima trasferta di Premier League giocata con il suo Wolverhampton“.

Foto: Sito ufficiale Portogallo