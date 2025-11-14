Portogallo in ansia: Ronaldo potrebbe saltare l’inizio del Mondiale per squalifica

14/11/2025 | 11:04:35

Per la prima volta nella sua carriera, Cristiano Ronaldo è stato espulso in una partita con il Portogallo. Ma non è solo questo a rendere l’episodio eccezionale: ciò che preoccupa davvero il capitano portoghese è la possibile entità della squalifica. L’espulsione è infatti arrivata dopo una gomitata di CR7 ai danni di O’Shea che, se considerata come condotta violenta, potrebbe comportare una squalifica di tre giornate. In tal caso, Ronaldo salterebbe non solo l’ultima partita delle qualificazioni al Mondiale, ma anche due delle tre gare della fase a gironi della competizione.

Foto: Instagram Portogallo