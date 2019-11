Portogallo, il ct Santos: “Qualificazione complicata e meritata. Dobbiamo essere orgogliosi”

Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha parlato dopo la qualificazione ottenuta per i prossimi Europei: “Non potevamo dare spettacolo in questa partita. Rispetto alla partita contro la Lituania, l’avversario non era paragonabile e nemmeno il terreno. Non ho potuto sottolineare il problema del prato prima della partita, ma ovviamente sapevamo cosa ci aspettava. Lo siamo venuti a vedere prima. Ciò ha creato problemi nel flusso della palla durante il match e si è visto nei primi 20 minuti. La squadra lussemburghese ha fatto pressione fin dall’inizio. Ma dal 25° minuto la partita è stata più equilibrata. Sono molto contento per i miei giocatori e per il Portogallo perché abbiamo avuto una qualificazione più difficile del previsto. Il Portogallo deve essere orgoglioso dei suoi giocatori. Andremo per l’undicesima volta consecutiva alla fase finale. Deve credere nei suoi giocatori”.