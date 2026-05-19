Portogallo, i convocati per il Mondiale: ci sono Leao e Conceicao
19/05/2026 | 15:14:07
Roberto Martinez, CT del Portogallo, ha annunciato la lista dei 27 convocati in vista del Mondiale che si giocherà fra Stati Uniti, Messico e Canada in estate. Presenti due giocatori che militano nel nostro paese ovvero gli attaccanti Francisco Conceiçao della Juventus e Rafa Leao del Milan. Convocati anche altri giocatori che in passato hanno militato in Serie A come i terzini Dalot e Cancelo, il centrocampista Bruno Fernandes e ovviamente Cristiano Ronaldo.
La lista completa:
Portieri: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP), Ricardo Velho (Genclerbirligi)
Difensori: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahce), João Cancelo (Barcellona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica).
Centrocampisti: Rúben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)
Attaccanti: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG); Cristiano Ronaldo (Al Nassr).
