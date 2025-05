Portogallo, i convocati di Roberto Martinez per le Final Four: cinque gli italiani

20/05/2025 | 16:15:07

Roberto Martínez ha annunciato la lista dei giocatori scelti per disputare la Final Four della Nations League. Il Portogallo giocherà la semifinale contro la Germania il 4 giugno alle 20:00 a Monaco di Baviera. La finalissima e la finalina per il 3° e 4° posto si disputeranno l’8 giugno, rispettivamente a Monaco di Baviera e Stoccarda. Cinque giocatori provenienti dalla Serie A: si tratta di Renato Veiga e Francisco Conceiçao (Juventus), Rafael Leao e Joao Felix (Milan) e Nuno Tavares (Lazio). Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers)

Difensori: Diogo Dalot (Manchester United), Nelson Semedo (Wolverhampton Wanderers), Nuno Mendes (PSG), Nuno Tavares (SS Lazio), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Ruben Dias (Manchester City), António Silva (SL Benfica), Renato Veiga (Juventus);

Centrocampisti: Joao Palhinha (Bayern Monaco), Ruben Neves (Al Hilal), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City), Joao Felix (Milan AC);

Attaccanti: Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea FC), Rodrigo Mora (FC Porto), Rafael Leão (Milan AC), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

Foto: twitter portogallo