Portogallo, i convocati di Martinez: ci sono Leao e Conceicao
07/11/2025 | 21:35:49
Questa la lista dei convocati del CT Martinez per i prossimi impegni del Portogallo, ci sono anche Leao e Conceicao per i match contro Irlanda e Armenia.
- Portieri: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting).
- Difensori: Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Al-Hilal), Matheus Nunes (Manchester City), Rúben Dias (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal).
- Centrocampisti: João Palhinha (Tottenham), Rúben Neves (Al-Hilal), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Gonçalves (Sporting), Bernardo Silva (Manchester City).
- Attaccanti: João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Ramos (PSG), Carlos Forbs (Club Brugge), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).
Foto: Instagram Leao